Сообщили впечатляющие данные о работающих за рубежом украинцах

Количество украинских работников за рубежом может достигать 6 млн. Фото: Politeka

Согласно данным Всемирного банка, в 2018 году денежные переводы работающих за рубежом украинцев на родину выросли на 35% и составили 13,8% ВВП Украины.

Судя по таким данным количество украинских работников за границей может составлять около 6 млн. Об этом пишет портал Forsal.pl.

"На основе роста финансовых переводов 2018 на 35% можно утверждать, что за рубежом работает все больше граждан Украины, а их число, вероятно, превышает 5,9 миллиона человек", - говорится в материале.

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В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что на постоянной основе за границей трудоустроились более 3,2 млн граждан Украины.

Украинские работники в Польше, кроме обычного отпуска, имеют право на специальный. Его дают официально трудоустроенным работникам в особых случаях.