Сообщили, сколько пенсионеров вакцинировались от Covid-19

Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. Фото: Reuters

В Центре общественного здоровья сообщают о вакцинации более 312 000 лиц пожилого возраста.

"По состоянию на утро 5 мая в Украине прививали 51 712 человек в возрасте 80+. С начала кампании, по состоянию на утро 5 мая, привито людей в возрасте от 65 до 79 лет - 260 986 человек", сообщили в ЦОЗ.

В Центре общественного здоровья отметили, что вакцинация происходит согласно дорожной карте, где проведены все подсчеты количества людей, которых необходимо прививать, в соответствии с приоритетными группами.

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Привлечение приоритетных групп с каждого этапа происходит при наличии достаточного количества вакцины.

Напомним, вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года, тогда как пандемия Covid-19 официально длится с 11 марта 2020 года. Ляшко сообщил, что в Украине пожилым людям, которым сложно передвигаться, прививки от Covid-19 будут делать на дому.