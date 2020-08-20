Сообщили причины увольнения главы ГТС

Марченко объяснил причины кадровой ротации. Фото: "Униан"

Исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Игоря Муратова уволили из-за проволочек с реформированием ведомства, особенно в сфере перехода к работе в формате единого юрлица.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня по моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни - Андрея Павловского. Причина такого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, не ограничиваясь лишь выполнением плановых показателей наполнения бюджета", - пояснил Марченко.

По словам министра, в последнее время ГТС медлила с выполнением поручений Минфина, из-за чего и приняли решение осуществить кадровую ротацию.

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24 апреля 2020 года из-за невыполнения плана таможенных поступлений и "плохих результатов в борьбе с контрабандой" правительство во главе с премьером Денисом Шмигалем решило уволить предыдущего главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Нефедов пробыл в должности 9 месяцев. Игоря Муратова Кабинет министров освободил от должности главы ГТС 19 августа.