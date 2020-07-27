Сообщили причину массового отключения света в столице

Некоторые потребители остались без света и водоснабжения. Фото: Reuters

Обесточивание части Киев 27 июля произошло из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной.

В то же время, в некоторых жителей столицы временно отключили водоснабжение. Об этом сообщили в пресс служба Киевской городской государственной администрации

Городские службы работают над устранением и восстановлением работы оборудования на ТЭЦ-5.

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Как отмечается, совместно со службами ДТЭК "Киевские электрические сети" осуществляется переподключение потребителей.

В КГГА уверяют, что ориентировочно все работы будут закончены за три часа.

В Киев 27 июля одновременно исчезло электроснабжение в центре города, в Печерском, Голосеевском, Соломенском районах, в Боярке. На столичных Позняках произошел скачок напряжения и на несколько минут пропадал свет. Из-за обесточивания на дорогах образовались пробки и временно останавливались троллейбусы. Люди тоже жалуются на проблемы с мобильной связью и Интернетом.