Сообщили, почему в Укроборонпроме прошли допросы

СБУ расследует подозрения в госизмене. Фото: АрмияInform

СБУ с августа проводит досудебное расследование по статье "госизмена" относительно Укроборонпрома.

"Одним из эпизодов уголовного производства является исследование информации, опубликованной интернет-изданием "Цензор.Нет" 5 августа 2020 года в статье "Провал в Пакистане. Как топ-менеджеров "Укроборонпрома" выбили Украину со стратегического рынка вооружений". Автор обратил внимание на потерю Украиной рынков сбыта отечественной продукции в результате привлечения иностранных коммерческих структур, аффилированных с должностными лицами ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт", - сообщила пресс-служба СБУ.

Спецэкспортер привлек компанию R к военно-техническому сотрудничеству со страной Южной Азии. Компания имела негативный имидж на рынке торговли вооружением.

Несмотря на это, ее привлекли и к уже действующим контрактам, и к предконтрактным переговорам, которые находились на завершающей стадии.

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"По предварительным данным, представителям иностранной компании передавалась служебная информация, которая содержит коммерческую тайну о состоянии военно-технического сотрудничества Украины и страны Южной Азии, условий возможных внешнеэкономических контрактов, переговоров и т.д.", - сообщили в СБУ.

Вследствие привлечение компании R сорвало заключения стратегических контрактов и создал условия для выхода на рынок вооружение не украинских товаров, а стран-конкурентов.

3 декабря СБУ провела обыски в помещениях Укроборонпрома и компании Укрспецэкспорт, которая является участником концерна. Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.