Сообщили о состоянии ребенка, которого выбросили с 8 этажа в Киеве

Мальчик находится под наблюдением врачей в реанимации. Фото: Facebook

Трехлетний мальчик, которого в Киеве мать выбросила в окно с 8 этажа, находится в реанимации.

Его жизни уже ничего не угрожает, оперативное вмешательство не требуется. Об этом сообщает Автопатруль Майдан в Facebook со ссылкой на врачей врачей Охматдета.

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"Андреем занимается тетя, бабушка. Клинике дополнительно помощи на лечение ребенка ничего пока не нужно. Нужно связываться с родственниками, и будем делать", - рассказали врачи.

В Киеве, на ул. Ватутина, 33-А, женщина выбросила 3-летнего мальчика с окна 8-го этажа многоквартирного дома. Сначала мать выбрасывала вещи и продукты из окна, а затем выбросила и своего сына. По словам соседей, она в последние дни была в состоянии алкогольного опьянения и постоянно конфликтовала с мужем. В момент задержания женщина находилась в неадекватном состоянии.