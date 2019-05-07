Сообщили, когда заработает Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября 2019 года.

Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС. Об этом сообщил председательствующий судья Виктор Маслов, передает РБК-Украина.

"Пленум Верховного антикоррупционного суда решил определить днем ​​начала работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября 2019", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избрали председателя Антикоррупционного суда

Как отмечается, проект решения набрал большинство голосов от присутствующих.

14 июня 2018-го вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде. Он будет рассматривать уголовные дела о коррупционных правонарушениях. Национальное антикоррупционное бюро будет проводить расследование. Дела в суд будет передавать Специализированная антикоррупционная прокуратура. Судьей ВАС может быть гражданин с судейским стажем не менее 5 лет, ученый в области права или адвокат с 7-летним опытом работы.