Сообщили, где в Украине возможно ослабление жары

16 августа погода в Украине будет солнечной и жаркой. Лишь местами солнце будет прятаться за облаками, но серьезных осадков не ожидается.

Облачность увеличится на Сумщине, Харьковской и Черниговской, сообщает Укргидрометцентр.

Автор: meteo.gov.ua 16 июля в большинстве областей будет жарко

На западе Украины столбики термометров покажут + 25 ... + 27 градусов. Только в Ужгороде возможны дожди и грозы. На востоке страны будет немного прохладнее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +22 ... + 24 градуса.

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В южных регионах термометры покажут +25 ... + 27 градусов, солнце иногда прятаться за облаками. Такая же погода будет на севере Украины. Воздух там прогреется до +24 ... + 26 градусов.

В Киеве температура воздуха будет в пределах +24 ... + 26 градусов. Осадки не ожидаются.

16 августа 2020 года православные отмечают День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. А по народному календарю украинцы празднуют Малинник - день памяти Антона Вихровия. Приметы на 16 августа: какой будет погода Южный ветер дует, пылевые вихри кружат - будет снежная зима. Какая погода 16 августа - такая будет в октябре. Сильный и холодный ветер - к морозной зиме, теплый - к мягкой и снежной.