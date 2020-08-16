Сообщили, где в Украине возможно ослабление жары

16 августа погода в Украине будет солнечной и жаркой. Лишь местами солнце будет прятаться за облаками, но серьезных осадков не ожидается.
Облачность увеличится на Сумщине, Харьковской и Черниговской, сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины столбики термометров покажут + 25 ... + 27 градусов. Только в Ужгороде возможны дожди и грозы. На востоке страны будет немного прохладнее, осадков не прогнозируют. Температура в восточных регионах будет в пределах +22 ... + 24 градуса.
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В южных регионах термометры покажут +25 ... + 27 градусов, солнце иногда прятаться за облаками. Такая же погода будет на севере Украины. Воздух там прогреется до +24 ... + 26 градусов.
В Киеве температура воздуха будет в пределах +24 ... + 26 градусов. Осадки не ожидаются.
16 августа 2020 года православные отмечают День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. А по народному календарю украинцы празднуют Малинник - день памяти Антона Вихровия.
Приметы на 16 августа: какой будет погода
Южный ветер дует, пылевые вихри кружат - будет снежная зима.
Какая погода 16 августа - такая будет в октябре.
Сильный и холодный ветер - к морозной зиме, теплый - к мягкой и снежной.
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