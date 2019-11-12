Сообщили дату вручения Сенцову премии Сахарова

Олегу Сенцову 26 ноября вручат премию Сахарова. Фото: ukrnews

Бывший политзаключенный Олег Сенцов 26 ноября получит премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Эту награду Сенцову присудили в 2018 году, но тогда он не получил ее, потому что был в российской тюрьме. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

"В парламенте, 26 ноября, пройдет церемония награждения лауреата премии Сахарова Олега Сенцова, которого недавно отпустили из российской тюрьмы. Церемония пройдет в помещении Европейского парламента в Страсбурге", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лауреата премии имени Сахарова этого года

Ранее украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии - орла за "Мужество и стойкость". Награду вручил президент киноакадемии Дариуш Яблонский.