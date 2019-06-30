Солнечное затмение уже близко: как пережить его без потерь

Украинцы почувствуют на себе влияние солнечного затмения, но не смогут за ним наблюдать. Увидеть его можно будет только в Чили и Аргентине. Фото: zh.oblast.online

В июле станем свидетелями полного солнечного и частичного лунного затмения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В ночь со 2 на 3 июля состоится солнечное затмение, - говорит Максимова. - Это неблагоприятный для начала большинства дел день. Эти сутки лучше завершать начатое. Освободитесь от лишних вещей. Сделайте генеральную уборку дома. Отдайте долги, прощайте и просите прощения".

Большинство проблем будут возникать из-за поспешности и принятия непродуманных решений.

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"Не полагайтесь на свою интуицию. Она подведет, - рассказывает Максимова. - Идите осторожно крутыми тропами, смотрите под ноги. День, когда произойдет солнечное затмение, способствует борьбе с вредными привычками. Не будет удачных покупок. В магазины ходите только за продуктами".

Особое влияние солнечное затмение будет иметь влюбленных.

"Женатым опасно вести двойную игру. Служебные романы будут иметь плачевные последствия. Помириться с любимыми не удастся. Партнеры не настроены на сближение. Им захочется разжечь конфликт с новой силой. Если не хотите потерять любимых, сумейте смолчать и удержаться от критики", - говорит астролог.

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По словам Максимовой, непростым окажется 1 июля - день накануне солнечного затмения.

"Это период обострения психических заболеваний, - говорит астролог. - У родственников, друзей, коллег и знакомых сможете наблюдать перепады настроения. Следите за тем, что говорите. Неосторожно брошенное слово может осложнить отношения с людьми, которых вы любите и уважаете".

Украинцы почувствуют на себе влияние солнечного затмения, но не смогут за ним наблюдать. Увидеть его можно будет только в Чили и Аргентине.

Солнечное затмение 2019-го: что нужно знать и чего остерегаться.