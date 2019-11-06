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среда, 06 ноября 2019 11:01

Согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения

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Согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения
Это будет вторая перепись населения за годы независимости. Фото из открытых источников.

Правительство окончательно согласовало сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре 2020-го. Это будет вторая всеукраинская перепись за годы независимости Украины.

В Офисе омбудсмена состоялась встреча уполномоченного представителя в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики Украины.

Стороны обсуждали вопросы соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных при проведении пробной переписи населения.

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30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности проведения всеукраинской переписи населения к концу 2019-го. По словам Гончарука, перепись уже было запланирована на декабрь 2020-го, но новое правительство изучает возможность провести его в этом году. 22 сентября стало известно, что Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Последняя перепись состоялась в 2001-м.

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