Софии Шиловой на обследование редкого заболевания нужно 12 тысяч евро

Автор: Фото предоставлено Еленой Шиловой София страдает спинной мышечной атрофией 1-го типа.

3-летняя София Шилова из Киева нуждается в лечении за рубежом. У девочки обнаружили спинную мышечную атрофию 1-го типа. Заболевание полностью вылечить невозможно. Но есть лекарства, которые приостанавливают его развитие и стимулируют к работе мышцы. Помочь согласились в Италии. Обследование стоит около 12 тыс евро.

"Софийка родилась здоровой. Но в 7 месяцев возникло подозрение относительно этого генетического заболевания. Диагноз подтвердился. В мире каждый 40 человек имеет "поломанный" ген. В Украине нет такого обследования беременных. Передается, если есть у обоих родителей и второму ребенку. Наш 20-летний сын абсолютно здоров.

Софийка у нас долгожданный ребенок. Мы были очень счастливы, когда она родилась. И теперь боремся за это счастье – нашу дочь. Но в нашей стране нет соответствующего лечения. Многие дети умирают еще до года. Но мы не сдаемся. Весной обращались в израильскую клинику. Они должны были сделать обследование и провести дорогостоящее лечение инъекциями в спинной мозг, где "поломанный" ген. Эти лекарства заставляют работать мышцы. Ходить ребенок не будет, но сможет держать голову и сидеть. Но нам на обследование и лечение выставили счет на сумму около 470 тысяч евро.

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Мы продолжили поиски клиник. Итальянская клиника предложила обследование за 12 тысяч евро. Просим у людей помочь нам кто столько сможет. В клинике нас ждут 28 августа. В аэропорту встретят волонтеры. Мы обращаемся к неравнодушным людям за помощью. Будем благодарны каждому, кто откликнется на спасение нашей дочери", – рассказала Gazeta.ua мать Елена Шилова.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7551 0648 8014 (Шилова Елена Анатольевна), ее контакты: 0 (93) 116 42 79.