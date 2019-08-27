Софии Шиловой на обследование редкого заболевания нужно 12 тысяч евро

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 540
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 13240
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 945
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1791
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2133
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 12411
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1683
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2340
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1935
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
4
7
6
4
8
Снесло водой дом и все имущество: в помощи нуждается семья с детьми
Снесло водой дом и все имущество: в помощи нуждается семья с детьми
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
&quot;На улицу выхожу редко, потому что дети смеются с моего роста&quot; - сироте Анатолию Тимчуку негде жить
"На улицу выхожу редко, потому что дети смеются с моего роста" - сироте Анатолию Тимчуку негде жить
Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь
Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь
Тяжелобольной отец бойца АТО, героя книги &quot;Каратели&quot;, нуждается в помощи
Тяжелобольной отец бойца АТО, героя книги "Каратели", нуждается в помощи
Видео
Все видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6057
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2394
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2574
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6966
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4853
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 1107
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 13:38

Софии Шиловой на обследование редкого заболевания нужно 12 тысяч евро

  Комментировать
Автор: Фото предоставлено Еленой Шиловой
  София страдает спинной мышечной атрофией 1-го типа.
София страдает спинной мышечной атрофией 1-го типа.

3-летняя София Шилова из Киева нуждается в лечении за рубежом. У девочки обнаружили спинную мышечную атрофию 1-го типа. Заболевание полностью вылечить невозможно. Но есть лекарства, которые приостанавливают его развитие и стимулируют к работе мышцы. Помочь согласились в Италии. Обследование стоит около 12 тыс евро.

"Софийка родилась здоровой. Но в 7 месяцев возникло подозрение относительно этого генетического заболевания. Диагноз подтвердился. В мире каждый 40 человек имеет "поломанный" ген. В Украине нет такого обследования беременных. Передается, если есть у обоих родителей и второму ребенку. Наш 20-летний сын абсолютно здоров.

Софийка у нас долгожданный ребенок. Мы были очень счастливы, когда она родилась. И теперь боремся за это счастье – нашу дочь. Но в нашей стране нет соответствующего лечения. Многие дети умирают еще до года. Но мы не сдаемся. Весной обращались в израильскую клинику. Они должны были сделать обследование и провести дорогостоящее лечение инъекциями в спинной мозг, где "поломанный" ген. Эти лекарства заставляют работать мышцы. Ходить ребенок не будет, но сможет держать голову и сидеть. Но нам на обследование и лечение выставили счет на сумму около 470 тысяч евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Артему Колеснику на лечение ДЦП нужна помощь

Мы продолжили поиски клиник. Итальянская клиника предложила обследование за 12 тысяч евро. Просим у людей помочь нам кто столько сможет. В клинике нас ждут 28 августа. В аэропорту встретят волонтеры. Мы обращаемся к неравнодушным людям за помощью. Будем благодарны каждому, кто откликнется на спасение нашей дочери", – рассказала Gazeta.ua мать Елена Шилова.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7551 0648 8014 (Шилова Елена Анатольевна), ее контакты: 0 (93) 116 42 79.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Софии Шиловой на обследование редкого заболевания нужно 12 тысяч евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок

В Польше начали отбирать имущество у украинцев

Владельцев скота обложили новыми налогами

"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

Правительство решило изменить количество выходных

Объединенная армия захватила Каменец-Подольский

За "мертвую петлю" пилоту дали золотой жетон

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 47665
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 21087
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 18298
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 15588
Политолог дал прогноз, что произойдет со &quot;Слугой народа&quot; через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 3 Просмотров: 13240
Помощь
Артему Колеснику на лечение ДЦП нужна помощь
Артему Колеснику на лечение ДЦП нужна помощь Просмотров: 18
В сети собирают деньги на реабилитацию пулеметчика 93-й бригады "Холодный Яр"
В сети собирают деньги на реабилитацию пулеметчика 93-й бригады "Холодный Яр" Просмотров: 198
Святослав Трух нуждается в трансплантации костного мозга
Святослав Трух нуждается в трансплантации костного мозга Просмотров: 189
Спасал других, теперь нуждается сам: подполковник ДСНС просит о помощи
Спасал других, теперь нуждается сам: подполковник ДСНС просит о помощи
 Просмотров: 189
Помогите Лизе Кучеренко - молодая девушка борется с лейкозом
Помогите Лизе Кучеренко - молодая девушка борется с лейкозом Просмотров: 63
Больше всего комментируют
8
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 1163
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua