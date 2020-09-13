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воскресенье, 13 сентября 2020 14:12

Соцсеть "ВКонтакте" обошла блокировку в Украине

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Соцсеть &quot;ВКонтакте&quot; обошла блокировку в Украине
Разработчики "ВКонтакте" улучшили работу прокси в мобильном приложении. Фото: Reuters

Российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

Об этом сообщает VK Украины.

"Пользуйтесь VK-прежнему без VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильно", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, для украинских пользователей отныне нет препятствий. Так, теперь не нужно устанавливать сервисы для обхода блокировки, чтобы соцсеть бесперебойно работала на мобильных устройствах.

В мае 2020 президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" на территории Украины.

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