Соцсеть "ВКонтакте" обошла блокировку в Украине

Разработчики "ВКонтакте" улучшили работу прокси в мобильном приложении. Фото: Reuters

Российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

Об этом сообщает VK Украины.

"Пользуйтесь VK-прежнему без VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильно", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политики за месяц потратили полмиллиона долларов на рекламу в Facebook

Как отмечается, для украинских пользователей отныне нет препятствий. Так, теперь не нужно устанавливать сервисы для обхода блокировки, чтобы соцсеть бесперебойно работала на мобильных устройствах.

В мае 2020 президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" на территории Украины.