SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг

Фото: SOCIS

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то на наибольшую поддержку могли бы рассчитывать нынешний президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.

Среди тех, кто определился и будет голосовать, 26,7% готовы поддержать Зеленского, 19,6% - Порошенко, сообщает результаты опроса SOCIS.

Кроме того, за Юлию Тимошенко проголосовали бы 10,1% опрошенных граждан, за Юрия Бойко - 9,7%. Завершает пятерку лидеров Игорь Смешко с результатом в 7,5%.

Менее 5% поддержки опрошенных украинцев набрали такие кандидаты:

Владимир Гройсман - 4,5%;

Евгений Мураев - 3%;

Олег Ляшко - 2,7%;

Дмитрий Разумков - 2,5%;

Виктор Медведчук - 2,2%;

Виталий Кличко - 1,3%.

За другого кандидата проголосовали бы 9% опрошенных.

Возглавляют антирейтинг электоральных симпатий Медведчук и Бойко - по 27,5%, им незначительно уступает Порошенко - 27,2%. Зеленский закрыл четверку антилидеров - 22,7%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 скандалов, которые случились за два года президентства Зеленского

Во втором туре разрыв между Порошенко и Зеленским по сравнению с голосованием в 2019 году существенно сократился. Нынешнего президента готовы поддержать 56,3% среди тех, кто определился и придет голосовать, Петра Порошенко - 43,7%.

Юрий Бойко во втором туре проигрывает и Зеленскому, и Порошенко.

На выборах 21 апреля 2019 года за Зеленского проголосовали 73,22%, за Петра Порошенко - 24,45%.