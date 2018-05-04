Социолог развеял мифы вокруг переписи

Евгений Головаха: ФОТО: Сергей СТАРОСТЕНКО

У населения низкий уровень доверия к государству. Соответственно, и к переписи населения.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал социолог Евгений Головаха.

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"Государственные органы должны провести существенную разъяснительную работу. Нужно подчеркивать, что данные переписи ни в коем случае не могут стать предметом интереса любых органов. А если кто-то передаст туда данные, это преступление, и он понесет наказание. Это задача средств массовой информации. Даже в Советском Союзе данные переписи никуда не передавали. Конфиденциальность - главное условие. Специалисты об этом знают, люди - нет. Им надо объяснить, чтобы они могли отвечать на вопросы. Но остается еще один существенный фактор - если вы пускаете переписчиков в свой дом, они смотрят, как вы живете. У вас сразу возникает мысль: а если наведет кого-то на мою квартиру? Поэтому я лучше не пущу его", - говорит он.

Уровень доверия к государству - низкий. Соответственно, и к переписи тоже. Нужно убедить людей, что государство будет выполнять свои обязательства

Есть риск, что люди откажутся отвечать на вопросы о размере и источниках дохода, считает социолог.

"Я здесь вижу большую проблему. Думаю, что по сравнению с предыдущей переписью, надо сделать значительно тоньше структуру вопросов об источниках дохода. Откуда вы получаете деньги - самая уязвимая тема. У нас сегодня много источников дохода, который в традиционную схему не укладываются. Люди не хотят отвечать. Уровень доверия к государству - низкий. Соответственно, и к переписи тоже. Нужно убедить людей, что государство будет выполнять свои обязательства. В нашей анкете ежегодного мониторинга вопрос: сколько денег вы заработали за год? Каков средний доход в семье? И мы учитываем, сколько приходится на одного человека. Многие люди отказываются говорить об этом. А те, кто отвечает, существенно уменьшают доход. Первая причина - люди боятся, что если скажут, что зарабатывают много, станут жертвами преступления. Даже если вы переписчик в специальной форме, у вас есть удостоверение - все равно боятся. В стране - нестабильная ситуация, учитывая количество оружия у населения, преступность, войну. Поэтому проводить перепись будет труднее", - считает социолог.

Для подавляющего большинства украинцев нет большой проблемы честно сказать, как они живут.

По словам социолога, все меньше украинцев готовы пускать государственных переписчиков в собственные дома и квартиры.

"Для подавляющего большинства украинцев нет большой проблемы честно сказать, как они живут. Я, как социолог, вижу такую ​​проблему, гораздо меньше людей готовы пускать в свои дома. Если вы запланировали опросить всех по маршрутному методу, вас сначала только в 20 процентов домов пропустят. А раньше и в 60 процентов допускали, а в 1990-х годах - в 80.

2001 были бумажные анкеты. Сейчас, я так понимаю, будут выдавать планшеты с электронной программой. Это может несколько облегчить ситуацию. Переписчики будут мобильнее. Например, люди, которые не захотят пускать в свои квартиры, могут заполнить форму на улице", - отметил он.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев готовиться к переписи населения. Об этом он написал в Twitter. "Эти подсчеты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов", - сообщил глава правительства.