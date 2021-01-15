Снежная непогода. В Украине за сутки 1200 ДТП

За сутки поступило более 1200 сообщений о ДТП на территории Украины.
"Непогода бушует во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской обл. и в Киеве", говорится в сообщении МВД на официальной странице в Facebook.
"Усиленно работают все оперативные службы", - сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий.
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Напомним, в Киеве с начала суток из-за непогоды произошло 159 ДТП. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.
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