Снегопады возвращаются: каким областям приготовиться

В среду, 24 февраля, в Украине ожидаются перепады температур и снегопады в нескольких областях.
Днем в большинстве регионов от -7 до -3 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
На юге без существенных осадков, днем переменная облачность. Днем ожидается от -3 до +1 градуса.
В северных областях синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха днем от -7 до -3 градусов.
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В западной части страны осадков не прогнозируются, возможен небольшой снег с дождем только в Житомирской области. Днем столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, в Ужгороде до +11 градусов.
В центральной части будет идти снег, который перейдет в снег с дождем. Днем от -2 до +2 градусов.
В Киеве днем 24 февраля будет идти снег с дождем. Температура воздуха от 0 до +2 градусов.
Погоду летом 2021-го будет влиять так называемая Ла-Нинья - климатическое явление в южной части Тихого океана, во время которого холодная вода из морских глубин поднимается, из-за чего холодает. Это означает, что год будет не такой сухой и жаркий, как предыдущий.
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