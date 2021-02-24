Снегопады возвращаются: каким областям приготовиться

24 февраля в Украине ожидаются перепады температур и снегопады в нескольких областях. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В среду, 24 февраля, в Украине ожидаются перепады температур и снегопады в нескольких областях.

Днем в большинстве регионов от -7 до -3 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На юге без существенных осадков, днем ​​переменная облачность. Днем ожидается от -3 до +1 градуса.

В северных областях синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха днем ​​от -7 до -3 градусов.

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В западной части страны осадков не прогнозируются, возможен небольшой снег с дождем только в Житомирской области. Днем столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, в Ужгороде до +11 градусов.

В центральной части будет идти снег, который перейдет в снег с дождем. Днем от -2 до +2 градусов.

В Киеве днем 24 февраля будет идти снег с дождем. Температура воздуха от 0 до +2 градусов.

Погоду летом 2021-го будет влиять так называемая Ла-Нинья - климатическое явление в южной части Тихого океана, во время которого холодная вода из морских глубин поднимается, из-за чего холодает. Это означает, что год будет не такой сухой и жаркий, как предыдущий.