Снег и заморозки: чем еще украинцев расстроит погода

На этой неделе в Украине продлятся заморозки.

Завтра днем температура воздуха будет прохладной, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Ожидается +7...12°С, на юге и востоке +10...14°С.

"Атмосфера попортит весенние нервы западным и северо-восточным областям. Там высока вероятность снега. Местами в Черкасской и Полтавской областях мокрый снег лепит уже сейчас. Днем во вторник к нам ворвется еще и циклон с юга", - говорится в сообщении.

Сильные дожди возможны в Одесской, Николаевской, Херсонской и местами в центральных областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

В Киеве 27 апреля ночью ожидаются заморозки, а днем около +10°С. Сухо. Повышение температуры воздуха в столице предполагается со среды-четверга. Во второй половине недели потеплеет, наконец А накануне Пасхи пройдут теплые, но дожди.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.