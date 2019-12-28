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суббота, 28 декабря 2019 09:13

Снег и тепло: какой будет погода в последнюю субботу года

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Снег и тепло: какой будет погода в последнюю субботу года
28-го декабря Украина накроют мокрый снег и дожди. Фото - Укринформ

28-го декабря сильный ветер будет задувать на Правобережной Украине.

Кроме порывистого ветра, на Западе Украины, в большинстве областей Севера, Центра и даже Юга (Одесская, Николаевская области) ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, говорит синоптик Наталья Диденко.

"На дорогах ситуация может быть сложной, скользкой и, через плотные облака, с плохой видимостью, особенно вечером", - рассказывает синоптик.

На Востоке Украины, в Днепре, Кропивницком и их районах, на Херсонщине, Запорожье и в Крыму будет выпадать преимущественно дождь.

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В Киеве 28 декабря ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня 0 + 2 градуса.

29-30 декабря в Украине похолодает, температура воздуха понизится до небольших `минусов. Днем 31 декабря и 1 января снова потеплеет.

В январе ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря. Поэтому дождя будет больше, чем снега.

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Дата
28
декабря

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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