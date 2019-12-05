Снег и гололед: какую погоду прогнозируют для украинцев

Водителям следует быть осторожными, потому что на дорогах прогнозируют гололедицу. Фото: te.20minut.ua

5 декабря на большей части территории Украины осадков не будет.

Идти снег будет только на востоке, сообщает Укргидрометцентр.

"5 декабря без осадков лишь в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами небольшой снег", - написали в сообщении.

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Водителям следует быть осторожными, потому что на дорогах прогнозируют гололедицу. Ее не будет только на юге страны.

Ветер преимущественно западный, со скоростью 5-10 м / с. Температура в Украине установится на уровне 0-5 градусов тепла, в восточных областях - 1-3 градусов мороза.

6 декабря начнется второе потепление, оно продлится до 12-13 декабря. С 13-го числа и до конца декабря в Украине продержатся морозы, оттепелей не будет.