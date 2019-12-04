Сильные морозы: какой будет погода в Новый год

Зимний Киев. Фото: Pinterest

Погода в декабре и январе в Украине будет морозной и снежной. Потепление, которое царит сейчас будет кратковременным. После этого в страну придут сильные морозы и мощный снег.

6 декабря начнется второе потепление, оно продлится до 12-13 декабря. С 13-го числа и до конца декабря в Украине продержатся морозы, оттепелей не будет, сообщает народный синоптик Леонид Горбань в прямом эфире Oboz TV.

Ночью будут минусовые температуры, примерно от -6 -9, с 22 по 25 декабря -11 -13 градусов.

Сильные снегопады пройдут 14 декабря, а также 24 и 26 декабря. Под Новый год ночные температуры ожидаются -4 -5.градусов. Горбань сообщил, что до Нового года земля будет полностью покрыта снегом, а погода будет по новогоднему зимней.

С 1 по 23 января синоптик прогнозирует постоянные морозы, но уже сильнее: с 1 по 10 числа -11 -13, потом температура снизится до -15, а с 18 по 23 января -19 до -22 градусов. Снегопады пройдут 1-3 января, а также 8-10 января, 14-15 января. Потепления стоит ждать с 25 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сильные морозы и снег: когда украинцам ждать настоящей зимы

4 декабря в Украине не будет снегопадов и мокрого снега. К нам идет антициклон, который и заберет осадки. Температура воздуха ближайшей ночью будет в пределах 0-5 градусов мороза, а завтра днем в Украине от -3 мороза до +2 тепла. На дорогах утром и вечером будет гололед.