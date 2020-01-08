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среда, 08 января 2020 08:27

Снег, гололедица: в Украину идут морозы

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Снег, гололедица: в Украину идут морозы
Погода 8-9 января в Украине. Фото: "УНН".

В среду, 8 января синоптики осадков не прогнозируют. На дорогах местами гололедица. Температура днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

"На сутки 8 января облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах, кроме южной и центральной части страны, местами гололедица. Температура днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ветер северо-восточный. В западных и северных областях юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 8 температура днем ​​0-2 ° тепла.

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В области на дорогах гололедица, от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

9-10 января на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. В западных областях, а днем ​​и в северных и центральных, небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков. Температура ночью в западных и северных областях 1-6 ° мороза, на остальной территории 3-8 ° мороза, днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

В Карпатах ночью 10-15 ° мороза, днем ​​2-7 ° мороза.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, столице Ирана.
В кратком сообщении информагентства FARS говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем". Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находилось 170 пассажиров.

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Дата
08
января

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