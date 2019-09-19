Снег, дожди и "бабье лето": чего ждать от погоды

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на этой неделе возможны заморозки, а на следующем погода улучшится. Фото: kubnews.ru

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на этой неделе погода будет переменчивой.

В четверг возможны дожди и слабый ветер, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Температура поднимется до + 13-18 градусов и + 14-20 на юге Украины. С 20 по 22 сентября возможны заморозки.

Завтра ожидаются дожди на всей территории, кроме юга и мокрый снег в Карпатах.

С воскресенья прогнозируется возвращение теплой погоды.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при Всемирной метеорологической организации, которая занимается мониторингом изменения погоды и климата, по сравнению с доиндустриальным периодом, средняя за год глобальная приповерхностная температура выросла на 1 градус Цельсия состоянию на 2018 год.