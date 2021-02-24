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суббота, 27 февраля 2021 11:17

Снег, дождь и морозы - март шокирует украинцев погодой

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Снег, дождь и морозы - март шокирует украинцев погодой
Начало весны 2021 будет зимний. Фото: 24tv.ua

Начало марта начнется с холода, средняя температура воздуха составляет от 0...+5°С.

Об этом Gazeta.ua узнала в синоптиком.

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"Холодное начало весны будут сопровождать снегопады и холод, - рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня. На востоке Украины 1-3 марта будет идти снег, а с 4 марта ночная температура снизится до -13 ...-11°С и -5...-3 градусов днем. В западных областях весна начнется с тепла и дождей. Температура снизится до -7...-5°С ночью, а днем ​​- от +1 до +3 градусов. На севере март начнется с похолодания до - 4 градусов ночью. С 4 марта температура составит -8...-10 градусов, а днем ​​- от -4 до -1°С. В южных областях температура снизится до - 4 градусов ночью, днем ​​от +1 до + 3°С. К концу марта на западе и юге страны потеплеет от +8 до +10°С. На севере и востоке останутся морозы", - говорит Голеня.

В этом году в начале весны стоит ждать снега и дождей.

"1-3 марта выпадет снег. А вот 7-8 пройдет снег с дождем. Это подход циклона, - рассказывает народный синоптик Леонид Горбань. - По моим расчетам снег будут идти весь март. Лишь ближе к апрелю по-настоящему "запахнет весной", а тепло придет только в 20-х числах апреля. Первая половина мая будет теплой и с дождями, во второй половине - жара и сухо. До конца месяца будет прохладнее. Вообще к Пасхи в стране будут наблюдаться "температурные качели"".

В Украине погоду будет иметь влияние климат в тропических широтах на юге Тихого океана. В этом году это вызовет сильные дождевые циклоны, бури и грозы. Лето 2021-го из климатическое явление будет не так сухое и жаркое, как предыдущее.

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