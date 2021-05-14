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пятница, 14 мая 2021 20:40

СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности

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СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности
В Украине взялись развивать кибербезопасность. Фото: pexels.com

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию развития кибербезопасности на следующие пять лет.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об этом на брифинге после заседания СНБО, передает УНІАН.

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"Было принято стратегию развития кибербезопасности на следующие пять лет. Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа, и актуальность - они на самом высоком уровне. От аудита сегодняшней ситуации к пониманию, что нам надо делать, чтобы наша страна стала в киберзащите передовой страной в мире - все отмечено в стратегии", - сказал он.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны нового министра энергетики Германа Галущенко. Соответствующий указ он издал в четверг, 13 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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