СНБО предупредила об угрозе кибератак в Украине

В СНБО отметили, что эта атака очень похожа на атаку Ransom: Win32 / Petya, которая случилась в Украине в 2017 году. Фото: pixabay

О высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США предупреждает Национальный координационный центр кибербезопасности.

В США от нее пострадали почти все государственные учреждения, об этом Совет нацбезопасности и обороны сообщил в Facebook.

Все организации сломали через обновление IT-компании SolarWinds - Orion Platform версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1. Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую считают частью Службы внешней разведки РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ нашли российский след в кибератаках на Минфин США

В СНБО отметили, что эта атака похожа на атаку Ransom: Win32 / Petya, которая случилась в Украине 2017 года.

Продукты SolarWinds не распространены в госорганах Украины, поэтому риски того, что хакеры могут поразить государственные системы, не являются критическими. Однако это может грозить компаниям и предприятиям, которые используют продукты SolarWinds, поскольку Россия ведет с Украиной и гибридную войну тоже.

Хакеры, связанные с иностранной властью, взломали систему министерства финансов США и Национального управления телекоммуникаций и информации - NTIA. Российское посольство свою причастность к инциденту опровергает.