СНБО не нашла оснований вводить санкции против телеканалов Медведчука

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Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено.

Украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности. СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новости 24 часа", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания" 112-ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ"), пишут Українські новини.

"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц к террористической деятельности, не предоставлено", - говорится в ответе СНБО.

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Оснований для введения санкций не обнаружено.

8 июля СБУ призвала СНБО безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" в соответствии с постановлением Верховного Совета от 4 октября 2018-го. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.