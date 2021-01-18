Шмыгаль похвастался одним из самых мягких карантинов в Европе

В Украине действует один из самых легких карантинов, по сравнению с Европой. Фото: pixabay

Карантинние ограничения в Украине являются одними из самых легких по показаниям индексов строгости карантина в 18 странах Европы.

Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс строгости 61,5, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу строгости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии - 85,1, в Греции - 84, в Австрии - 78, в Польше - 71. В нас один из самых низких показателей строгости карантина ", - сказал Шмыгаль на совещании у президента.

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Также он утверждает, что за прошедшую неделю провели 182 437 ПЦР-исследований, в позапрошлой - 160 тис. тестов. Также за последнюю неделю обнаружили 44 402 новых случая коронавируса.

"За позапрошлую неделю заболели 41 тысяча человек. Опять начался медленный рост заболеваемости, которий видно на графиках. За предыдущую неделю госпитализировали 13 555 человек", - отметил Шмыгаль.

В полиции, по словам премьера, говорят, что за нарушение карантинных правил они закрыли полтысячи развлекательных заведений и ресторанов, более 60 ТРЦ и 40 клубов.

Потребности продолжать усиленные карантинные мероприятия после 24 января нет. После этого дня Украина вернется к ограничениям оранжевой зоны, действовавших ранее. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.