Смягчение карантина: что заработает с 11 мая

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В Украине с 11 мая откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, библиотеки и прочее. В то же время учебные заведения, спортивные площадки, детские сады будут запрещены.

Что начнет работать с 11 мая показали в инфографике, передает Апостроф

После смягчения карантина начнут работать:

- рынки и магазины, торгующие непродовольственными товарами;

- парикмахерские и салоны красоты;

- автомойки;

- учреждения, предоставляющие услуги адвокатов и нотариусов;

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- стоматологии;

- автомойки;

-установы, предоставляющие услуги адвокатов и нотариусов;

- стоматологии

Также будет разрешено гулять в парках и скверах и проводить индивидуальные спортивные тренировки.

Под запретом остается работа школ и детских садов, зон развлечений в ТРЦ и университетов. Также останутся закрытыми для посещений детские и спортивные площадки.

В Украине по состоянию на утро 5 мая количество инфицированных коронавирусом возросло до 12697 человек. За сутки умерли еще 13 человек. Всего с начала эпидемии - 316. Выздоровели - 1619 пациентов. За сутки зафиксировали 366 новых случаев. А это на 52 случая меньше, чем накануне.