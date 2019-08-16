Сможет ли Кремль применить ядерное оружие против Украины

Военный эксперт Олег Жданов: Мы находимся так близко к России, ей хватает пушек и танков Фото: Главред

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных в США технологиях. В интервью изданию "Голос Америки" Болтон сообщил, что США известно больше, чем он может сказать о взрыве под российским Северодвинске.

"Украсть технологии россияне действительно могли. Но получили не все данные, иначе взрыва бы не произошло. Это старый проект "Буревестник", на который пытались наложить новейшие технологии, - рассказывает военный эксперт Олег Жданов, - Кремль смог вмешаться в американские выборы, стать фигурантом шпионских скандалов последних лет. Была высылка дипломатов, торговых представителей. Это доказывает - агентурная сеть в России есть, но ее интенсивность не велика"

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"Мы находимся так близко к России, что ей хватает пушек и танков. Определили Россию, как основного врага в Военной доктрине. Плюс - минус одна ракета ничего не изменит. Но есть условная гарантия не применения Россией ядерного оружия против Украины. От Киева до Москвы 850 километров. Ядерное облако может прибыть в российскую столицу быстрее, чем они того бы хотели. Не имеют средств, чтобы остановить атмосферный фронт. Погода и так не предсказуема, а применение ядерного оружия может ее менять. Тогда даже бункер их не спасет", - уверен Жданов.

8 августа в Архангельской области на военном полигоне одной из частей Морского флота произошла авария. Погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое получили травмы и ожоги. После взрыва доза гамма-излучения была превышена в 4-16 раз. Руководство компании заявило, что взрыв произошел из-за стечения факторов, который нередко случается во время испытаний новых технологий. В феврале 2019 президент РФ Владимир Путин сообщал об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".