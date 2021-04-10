Смотрите под ноги - медицинский гороскоп на 11 апреля

Проверять зрение лучше до обеда. Не перегружайте глаза. Фото: pixabay.com

11 апреля берегите горло. Не налегайте на холодные напитки и мороженое. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Обогатите рацион овощами и фруктами, черный чай и кофе замените на компот, - говорит астрологиня. - Носите удобную обувь. Смотрите под ноги и берегитесь вывихов. Время подбирать диету, отказаться от жареного и острого. Есть риск смещения позвонков. Берегите спину. Не перегружайте глаза. Проверять зрение лучше до обеда. Больше времени проводите на дворе. Из-за нехватки свежего воздуха будет болеть голова".

Овен

Слабым местом является печень и почки. Удаляйте из рациона жирные блюда, откажитесь от алкоголя.

Телец

Может беспокоить одышка. Не стоит идти на рекорд в спорте. Возможны вывихи и растяжки.

Близнецы

Остерегайтесь травм головы. Тем, кто страдает от мигреней, надо немедленно обратиться к врачу. Воздержитесь от новой стрижки, не красьте волосы.

Рак

Легко будете терять бдительность. Делайте больше пауз во время кропотливого труда.

Лев

Внимания потребуют дети. Следите за малышами, не оставляйте их дома без присмотра. Расслабиться поможет теплая ванна.

Дева

Через метеозависимость могут беспокоить головные боли. Остерегайтесь простуды.

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Весы

Возможны сбои в обмене веществ. Не стоит садиться на диету или экспериментировать с экзотическими продуктами. Это может сказаться на вашей внешности.

Скорпион

Не стоит посещать больных друзей в больнице. Вы легко можете заразиться.

Стрелец

Подождите с визитом к косметологу и массажисту. Кожа будет слишком уязвимой.

Козерог

Уязвимы связки и суставы. Не провоцируйте обострения воспалительных процессов.

Водолей

Не допускайте обезвоживания организма. Ускоряются процессы старения кожи.

Рыбы

Не стоит планировать пополнение в семье.

11 апреля - день честных и откровенных людей, которые видят жизнь положительной, отстаивают правду и готовы менять все вокруг себя.