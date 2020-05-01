Шмигаль сообщил хорошую новость

Майские праздники - последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Фото: reuters

Количество людей, выздоровели от коронавируса в Украине, растет каждый день. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского, передает сайт президента.

На совещании также обсуждался, что сегодня должны открыться продовольственные рынки, однако они должны работать по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"В то же время было отмечено, что майские праздники - последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция сообщила, что на днях в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это", - говорится в сообщении.

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Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать смягчения карантинных мероприятий с 11 мая. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.