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пятница, 15 января 2021 10:59

Шмигаль рассказал, что будет с карантином до конца года

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Шмигаль рассказал, что будет с карантином до конца года
Маски и дистанция будут актуальными в Украине до конца 2021-го. Фото: pixabay

Усиленный карантин, который действует в Украине должен навредить возможной новой волне заболеваний после праздников.

О дальнейшей судьбе карантина и потенциальном продолжении жестких ограничений после 24 января рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1".

По его словам, Украина уже подписала все необходимые документы для получения вакцины в рамках инициативы COVAX.

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"Этот карантин позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция - это основные мероприятия, которые остаются актуальными и будут актуальные до конца года", - сказал Шмыгаль.

С 14 января, в Украине будут штрафовать бизнес за отсутствие масок у клиентов и персонала. Соответствующий закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" накануне, 13 января, и вступил в силу. Сумма штрафа - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3,4 до 5,1 тыс. грн за отсутствие маски в общественном здании или транспорте.

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