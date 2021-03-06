Смертельное ДТП в Польше: домой возвращаются 24 украинца

Украинцы возвращаются после ДТП домой. Фото: Укринформ

24 украинца, пострадавших в ДТП, возвращаются в Украину из Польши.

Еще 26 украинцев остаются в польских больницах, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в twitter.

"При содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой", - написал Николенко.

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В Подкарпатском воеводстве Польши, в ночь на 6 марта 2021 перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон, в результате погибло пять украинцев.