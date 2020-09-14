Смертельное ДТП на Львовщине: "ГАЗель" сбила двух дорожных рабочих

Водитель сбил дорожных рабочих на Львовщине. Фото: Reuters

На Львовщине задержали водителя, который совершил наезд на двух дорожных рабочих.

Один из них погиб, другой получил травмы. Об этом сообщает пресс служба ГУНП в регионе.

"ДТП произошло сегодня, 14 сентября, в 9:00 на автодороге" Львов-Ужгород ", недалеко от города Новый Калинов Самборского района ... Водитель автомобиля" ГАЗель "- 51-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил наезд на двух работников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы. От травм, полученных в результате ДТП, на месте погиб 26-летний житель Самбора. Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали 45-летнего жителя района ", - говорится в сообщении.

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По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание - до 8 лет лишения свободы.

"Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения ", - отметили в полиции.

В результате разрушительного аварии, произошедшей 11 сентября у села Иванков Бориспольского района, 5 человек погибли, а 20 получили травмы. Сейчас 12 пострадавших в тяжелом состоянии, 8 из них прооперированы, 7 - находятся в реанимации.