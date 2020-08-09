Смертельное ДТП на Харьковщине: автомобиль вылетел в поле подсолнухов

ДТП произошло на автодороге "Мерефа-Павлоград". Фото: Нацполиция

В воскресенье, 9 августа, в Первомайском районе Харьковской области произошло смертельное ДТП.

В результате аварии 26-летний водитель транспортного средства погиб. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Мужчина сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии.

Как отмечается, инцидент произошел в 09:00 на автодороге "Мерефа-Павлоград".

"Водитель автомобиля" Mitsubishi Outlander "не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с проезжей части на обочину и перевернулась. Водитель транспортного средства погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Данный факт зарегистрирован в Едином учета Первомайского отдела полиции.

Сейчас правоохранители решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В Коростенского районе Житомирской обл. произошла смертельная ДТП с участием грузовика и маршрутки. Авария произошла на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из с. Грозин.