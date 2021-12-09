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пятница, 10 декабря 2021 03:01

Смелые и знатные: какие имена празднуют день ангела 10 декабря
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10 декабря именины празднуют Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Дмитрий, Николай, Роман, Сергей, Федор. Поздравьте близких и друзей с праздником.

Gazeta.ua предлагает узнать происхождение имен.

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Имя Алексей происходит из древнегреческих слов "Алекс" или "Алексиос", что переводится как "отражать", "предотвращать", "защищать". Соответственно, значение имени Алексей – "защитник".

Имя Андрей пришло к нам из Древней Греции. Оно образовано от слова "андрос", что в переводе звучит как "мужчина".

Имя Борис славянского происхождения, образованное от имени Борислав. В переводе означает "борец за славу", "славный в борьбе", "смелый, воинственный".

Имя Василий происходит из Древней Греции от имени Басилиос, которое впоследствии перешло в форму Василиос. В настоящем варианте оно появилось в период персидских войн. Имя Василий означает "царственный".

Имя Владимир было языческим, но впоследствии его включили в список христианских имен, потому что его носил князь Киевский Владимир Святославович, крестивший Русь и впоследствии ставший святым. Значение имени Владимир образуется из двух корней, означающих "великую силу" или "великую власть".

Имя Дмитрий имеет греческое происхождение. Толкование имени связано с греческим словом "Деметриос", что в переводе "посвящен" или "принадлежит" Деметре - богине плодородия и покровительнице земледелия.

Имя Николай составлено из двух древнегреческих слов: "nicos" – "победитель, победа" и "laos" – "народ". Трактуется это как "победитель народов".

Имя Роман по древнегреческому языку означает "сильный", "крепкий". В латинском языке толкуется как "римлянин", "римский", "из Рима". Первоначальное название город Рим получил от имен братьев Ромула и Рема.

Имя Сергей латинского происхождения. Происходит от римского родового имени Sergius, что означает "высокий" и "знатный".

Имя Федор русское, но имеет греческое происхождение. Образованное от имени Теодорос, трактуемое как дарованный Богом, Божий дар.

Фото: pinterest.ru

10 декабря православная церковь отмечает праздник иконы Божией Матери, которая называется "Знамение". Она изображает Пресвятую Богородицу с молитвенно поднятыми руками и Божественным Младенцем Спасом-Эммануилом на груди.

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