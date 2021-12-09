Смелые и знатные: какие имена празднуют день ангела 10 декабря

10 декабря именины празднуют Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Дмитрий, Николай, Роман, Сергей, Федор. Поздравьте близких и друзей с праздником.
Gazeta.ua предлагает узнать происхождение имен.
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Имя Алексей происходит из древнегреческих слов "Алекс" или "Алексиос", что переводится как "отражать", "предотвращать", "защищать". Соответственно, значение имени Алексей – "защитник".
Имя Андрей пришло к нам из Древней Греции. Оно образовано от слова "андрос", что в переводе звучит как "мужчина".
Имя Борис славянского происхождения, образованное от имени Борислав. В переводе означает "борец за славу", "славный в борьбе", "смелый, воинственный".
Имя Василий происходит из Древней Греции от имени Басилиос, которое впоследствии перешло в форму Василиос. В настоящем варианте оно появилось в период персидских войн. Имя Василий означает "царственный".
Имя Владимир было языческим, но впоследствии его включили в список христианских имен, потому что его носил князь Киевский Владимир Святославович, крестивший Русь и впоследствии ставший святым. Значение имени Владимир образуется из двух корней, означающих "великую силу" или "великую власть".
Имя Дмитрий имеет греческое происхождение. Толкование имени связано с греческим словом "Деметриос", что в переводе "посвящен" или "принадлежит" Деметре - богине плодородия и покровительнице земледелия.
Имя Николай составлено из двух древнегреческих слов: "nicos" – "победитель, победа" и "laos" – "народ". Трактуется это как "победитель народов".
Имя Роман по древнегреческому языку означает "сильный", "крепкий". В латинском языке толкуется как "римлянин", "римский", "из Рима". Первоначальное название город Рим получил от имен братьев Ромула и Рема.
Имя Сергей латинского происхождения. Происходит от римского родового имени Sergius, что означает "высокий" и "знатный".
Имя Федор русское, но имеет греческое происхождение. Образованное от имени Теодорос, трактуемое как дарованный Богом, Божий дар.
10 декабря православная церковь отмечает праздник иконы Божией Матери, которая называется "Знамение". Она изображает Пресвятую Богородицу с молитвенно поднятыми руками и Божественным Младенцем Спасом-Эммануилом на груди.
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