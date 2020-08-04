Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС

На Луганщине правоохранители разоблачили преступную схему вымогательства и получения от участника боевых действий взятки за решение вопроса об установлении группы инвалидности с последующим получением единовременной денежной помощи.

Фото: gp.gov.ua

Об этом сообщили в пресс служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, восадова лицо отдела Министерства по делам ветеранов Украины в Луганской области организовала коррупционную схему с целью незаконного обогащения. Вместе с привлеченным к схеме посредником чиновник требовал от раненого в районе проведения ООС бывшего военнослужащего ВСУ средства за влияние на компетентных должностных лиц для установления группы инвалидности за боевые травмы и получение единовременного денежного пособия.

"Вознаграждение" участникам схемы должна была состоять из двух частей. Сначала - взятку в размере $4,5 тыс. за назначение выплаты. И впоследствии "комиссионное вознаграждение" в размере 50% суммы пособия, а это около 240 тыс. грн, которые потерпевший должен был отдать после получения выплаты от государства.

Привлеченного посредника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме $3,5 тыс.

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Обоим лицам сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Задержанному фигуранту с учетом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В ближайшее время суд изберет меру пресечения сотруднику отдела Министерства по делам ветеранов Украины в Луганской области.

Следователи и процессуальные действия совместно осуществляются следственным управлением ГУ Нацполиции в Луганской области, Управлением стратегических расследований в Луганской области ДВР Нацполиции Украины и Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

При процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 3 бывшим чиновникам Вооруженных сил Украины и 2 представителям частного общества, злоупотребления которых при обустройстве военного полигона "Широкий лан" нанесли государству ущерб на сумму свыше 37 млн ​​гривен