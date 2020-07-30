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четверг, 30 июля 2020 18:24

Бывших военных подозревают в нанесении ущерба государству

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Бывших военных подозревают в нанесении ущерба государству
Военных подозревают в махинациях с деньгами. Фото: УНН

3-х бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины подозревают в нанесении более 37 млн ​​грн ущерба государству.

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 3 бывшим чиновникам Вооруженных сил Украины и 2 представителям частного общества, злоупотребления которых при обустройстве военного полигона "Широкий лан" нанесли государству ущерб на сумму свыше 37 млн ​​гривен", - говорится в сообщении пресс-службы САП.

В 2017-2018 годах начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ сговорились с директором и бенефициарным владельцем частного общества. Они организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка Николаевской обл.

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Предприниматели не закончили работы по обустройству полевого лагеря. Но чиновники ВСУ содействовали в перечислении средств на счета компании.

"Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн ​​гривен, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами", - отмечается в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Начальник одного из управлений Воздушных сил Вооруженных сил Украины предстанет перед судом за служебную халатность. Он нанес государству ущерб на сумму почти 800 тыс. грн. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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30
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