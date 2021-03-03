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среда, 03 марта 2021 12:06

"Слуги" поддержат отмену перехода на летнее время

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&quot;Слуги&quot; поддержат отмену перехода на летнее время
Законопроект вступит в силу через три месяца после его принятия. Фото: pixabay.com

Фракция "Слуга народа" поддержит принятие законопроекта об отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине.

Верховная Рада проголосует за нововведение, вероятно, уже в марте, говорит заместитель главы фракции Евгения Кравчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что уровень поддержки законопроекта будет высокий. В отношении него, по-моему, вообще нет дискуссии", - сказала Кравчук.

В случае принятия нового закона переход на зимнее время, запланированный на последнее воскресенье октября (в ночь на 25 октября. - Gazeta.ua), в этом году может произойти в последний раз.

Автор инициативы первый вице-спикер Руслан Стефанчук, отмечает, что такие сезонные переходы приводят к изменению биологических ритмов человека и плохо влияют на здоровье.

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Также в законе предусматривается, что на всей территории Украины установят единое киевское время.

По словам Стефанчук, это обеспечит защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, ведь на временно оккупированных территориях страны установленное время России.

Законопроект вступит в силу через 3 месяца после его принятия и официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

1 марта Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета призвал проголосовать за закон об отмене перевода часов в Украине.

В марте 2019-го Европарламент проголосовал за отмену перевода часов. Однако из-за распространения коронавирусной болезни страны до сих пор не определились, какое время оставлять - летнее или зимнее.

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Дата
03
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