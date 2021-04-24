"Слуги народа" рассказали, как накажут Тищенко

Николай Тищенко является кумом главы офиса президента Андрея Ермака. Фото УнианФото: Уніан

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который организовал вечеринку в честь дня рождения супруги в локдаун, одним штрафом не ограничится – он может быть исключен из фракции, либо получит предупреждение.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа на телеканале "Украина 24". По ее словам, депутаты не соглашались с тем, что Тищенко заплатит штраф – это исключительно отношения самого чиновника с правоохранительными органами и законом Украины.

"Депутаты из "Слуги народа" не имеют к этому никакого отношения – мы не суд, админпротоколы мы не выписываем", – сказала Пидласа.

"Слуга народа" отметила, что, непосредственно, решение по Тищенко примет политсовет, в котором она состоит. Комментируя слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, чтобы Тищенко в качестве наказания помог украинским военным на фронте, Пидласа заявила, что благотворительная помощь армии – не наказание, а это "выглядит дико".

"Люди помогают армии по зову сердца. Наказанием может быть либо исключение из фракции, либо предупреждение, и после двух предупреждений – исключение, либо лишение какой-то должности. Я бы голосовала за исключение из фракции", – подытожила нардеп.

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Ранее Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.