Следователя и адвоката посадили за взятку

Высший антикоррупционный суд вынес приговоры. Фото: ТСН

Высший антикоррупционный суд вынес приговор за взятку следователю прокуратуры Киевской области Александру Павленко и его подельнику адвокату Алексею Боженко.

Следователь получил 4 года, адвокат - 3 года заключения, сообщает НАБУ.

Их осудили за получение взятки в $50 тыс.

Национальное антикоррупционное бюро направило дело в суд еще в 2017 году. Следствие установило, что Павленко и Боженко, сговорившись, получили взятку за влияние на принятие решения прокурором в производстве по изменению обвинения на менее строгое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки

Им запретили занимать должности. Боженко - 3 года, Павленко - в течение 2 лет.

Судье Малиновского суда Одессы присудили 7 лет лишения свободы. Его признали виновным в получении $2,5 тыс. взятки. Судья воспользовался служебным положением и принял решение в интересах третьего лица, передает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.