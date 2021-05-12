Слабым местом является печень - медицинский гороскоп на 13 мая

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 144
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 594
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 666
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 621
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1341
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2052
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
9
11
18
5
22
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи
День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице &quot;Від пацанки до панянки 5&quot;
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице "Від пацанки до панянки 5"
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Видео
Все видео
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1530
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 792
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 90
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 05:30

Слабым местом является печень - медицинский гороскоп на 13 мая

  Комментировать
Слабым местом является печень - медицинский гороскоп на 13 мая
Подождите с походом в горы и дальними пешими прогулками. Фото: pixabay.com

13 мая не стоит планировать пополнение в семье. Выносить беременность будет трудно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"У беременных могут появляться отеки, - говорит астролог. - Не перегружайте желудок. Может надоедать урчание в животе. Дайте отдохнуть ногам. Подождите с походом в горы и дальними пешими прогулками. Слабым местом является печень. Удаляйте из рациона жирные блюда, откажитесь от алкоголя".

Овен

В целом будет хорошее самочувствие. Уделите внимание уходу за кожей тела. Попробуйте новые косметические препараты. Пейте чистую воду.

Телец

Будет наблюдаться временное ухудшение зрения. Не сидите долго перед телевизором. Отложите чтения. Посидите днем с закрытыми глазами.

Близнецы

Обостряются болезни печени. Берегитесь заболевания вирусным гепатитом. Откажитесь от употребления алкоголя. Хорошо мойте руки перед едой.

Рак

Повышается эмоциональная уязвимость. Вас будут раздражать действия окружающих. Начинайте утро с контрастного душа. Сделайте расслабляющий массаж.

Лев

Будет реагировать на изменение атмосферного давления. Возможны спазмы сосудов головного мозга. Ухудшается слух. Не желательно садиться за руль.

Дева

Старайтесь долго не стоять на одном месте. Не провоцируйте появления отека на ногах. Стимулируйте отток крови из вен. Примите теплую ванну перед сном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу

Весы

Спланируйте на вечер небольшую прогулку. Вам необходимы свежий воздух и движение. Отдавайте предпочтение физическому труду.

Скорпион

Хорошее время для начала борьбы с целлюлитом. Можно попробовать новую диету. Воспользуйтесь кремами для коррекции фигуры. Больше двигайтесь.

Стрелец

Займитесь профилактикой хронических заболеваний. Не провоцируйте обострение существующих болезней. Больше времени уделите водным процедурам.

Козерог

Посетите стоматолога. Лечение зубов пройдет хорошо. Двигайтесь осторожно. Легко будут появляться синяки на теле.

Водолей

Проведите профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Посетите тренажерный зал. Контролируйте свой пульс во время тренировок.

Рыбы

Одевайтесь по погоде. Могут вернуться недолеченные насморк и кашель. Берегите ноги и поясницу от холода.

В четверг в Украину приблизится циклон с запада. Синоптики рассказали, когда ждать жары до + 30 ° С.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Слабым местом является печень - медицинский гороскоп на 13 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 7902
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7245
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 6498
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5338
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 4545
Общество
Китайская вакцина CoronaVac эффективнее, чем предполагалось - исследование
Китайская вакцина CoronaVac эффективнее, чем предполагалось - исследование Просмотров: 18
Церковный праздник 13 мая - кого сегодня чтят
Церковный праздник 13 мая - кого сегодня чтят
 Просмотров: 90
Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса
Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса Просмотров: 18
День Ангела 13 мая - кого сегодня поздравить
День Ангела 13 мая - кого сегодня поздравить Просмотров: 126
Препаратов хватит не всем. Среди желающих с "Дии" в первую очередь будут вакцинировать приоритетные группы
Препаратов хватит не всем. Среди желающих с "Дии" в первую очередь будут вакцинировать приоритетные группы Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
6
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 56206
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть