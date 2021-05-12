Слабым местом является печень - медицинский гороскоп на 13 мая

Подождите с походом в горы и дальними пешими прогулками. Фото: pixabay.com

13 мая не стоит планировать пополнение в семье. Выносить беременность будет трудно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"У беременных могут появляться отеки, - говорит астролог. - Не перегружайте желудок. Может надоедать урчание в животе. Дайте отдохнуть ногам. Подождите с походом в горы и дальними пешими прогулками. Слабым местом является печень. Удаляйте из рациона жирные блюда, откажитесь от алкоголя".

Овен

В целом будет хорошее самочувствие. Уделите внимание уходу за кожей тела. Попробуйте новые косметические препараты. Пейте чистую воду.

Телец

Будет наблюдаться временное ухудшение зрения. Не сидите долго перед телевизором. Отложите чтения. Посидите днем с закрытыми глазами.

Близнецы

Обостряются болезни печени. Берегитесь заболевания вирусным гепатитом. Откажитесь от употребления алкоголя. Хорошо мойте руки перед едой.

Рак

Повышается эмоциональная уязвимость. Вас будут раздражать действия окружающих. Начинайте утро с контрастного душа. Сделайте расслабляющий массаж.

Лев

Будет реагировать на изменение атмосферного давления. Возможны спазмы сосудов головного мозга. Ухудшается слух. Не желательно садиться за руль.

Дева

Старайтесь долго не стоять на одном месте. Не провоцируйте появления отека на ногах. Стимулируйте отток крови из вен. Примите теплую ванну перед сном.

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Весы

Спланируйте на вечер небольшую прогулку. Вам необходимы свежий воздух и движение. Отдавайте предпочтение физическому труду.

Скорпион

Хорошее время для начала борьбы с целлюлитом. Можно попробовать новую диету. Воспользуйтесь кремами для коррекции фигуры. Больше двигайтесь.

Стрелец

Займитесь профилактикой хронических заболеваний. Не провоцируйте обострение существующих болезней. Больше времени уделите водным процедурам.

Козерог

Посетите стоматолога. Лечение зубов пройдет хорошо. Двигайтесь осторожно. Легко будут появляться синяки на теле.

Водолей

Проведите профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Посетите тренажерный зал. Контролируйте свой пульс во время тренировок.

Рыбы

Одевайтесь по погоде. Могут вернуться недолеченные насморк и кашель. Берегите ноги и поясницу от холода.

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