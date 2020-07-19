SkyUp отменил часть рейсов. Перечень

SkyUp Airlines изменила летную программу. Фото: REUTERS

Авиакомпания SkyUp Airlines полностью отменит часть рейсов.

Остальную часть, которую планировали запускать на постоянной основе, отложили, сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Авиакомпания SkyUp Airlines заявила об оптмиизацие ранее запланированной летной программы - часть направлений отменяют полностью, а часть, которую планировали запускать на постоянной основе, отложили. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Направления, которые будут исключены из летней навигации 2020: Киев - Майорка - Киев Киев - Тенерифе - Киев Киев - Ламеция-Терме - Киев, также рейсы из регионов Киев - Корфу - Киев Киев - Закинтос - Киев Киев - Катания - Киев Киев - Римини - Киев, также рейсы из регионов Одесса - Ереван - Одесса Львов - Батуми - Львов Запорожье - Батуми - Запорожье Одесса - Батуми - Одесса Львов - Ираклион - Львов Одесса - Ираклион - Одесса Запорожье - Ираклион - Запорожье Запорожье - Прага - Запорожье Киев - Пиза - Киев Киев - Бари - Киев Львов - Париж (Бове) - Львов Харьков - Париж (Бове) - Харьков Одесса - Тбилиси - Одесса Харьков - Тбилиси - Харьков Запорожье - Тель-Авив - Запорожье.

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В то же время в направлении Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Страны, старт полетов в которых откладывается до 15 августа включительно: Греция, Португалия (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08), Испания, Франция, Кипр, Чехия, Армения, Израиль.

"Мы постепенно восстанавливаем чартерные и регулярные перелеты Украины и за границу. Летаем из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон. Также выполняем чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албании. С 22 июля возобновляем регулярные рейсы в Болгарию, а именно - в Бургас. Будем летать раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева", - добавили в компании.

Венгерский лоукостер Wizz Air открыл вторую базу в Украине с местом расположения в международном аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого. Уже в этом месяце компания будет выполнять 5 новых рейсов из Западной Украины в несколько европейских городов, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.