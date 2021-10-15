Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко

В Минздраве сейчас обсуждают повторную вакцинацию. Фото: Reuters

В Украине скорее всего будет бустерная вакцинация от коронавируса.

В Минздраве сейчас рассматривают этот вопрос, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радіо свобода".

"Но неизвестно, бустерная, или повторная двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не на том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу прививки как можно большему количеству взрослого населения", - сказал Ляшко.

Министр призвал всех вакцинироваться.

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"Это вакцина для жизни. И все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье. И не нужно сейчас играть в лотерею, достаточно ли у меня будет там титров антител после перенесенной болезни, или недостаточно, или заразится, не заразится. Просто сделайте прививки и будьте спокойны! Придерживайтесь карантина", - заявил министр.

За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине обнаружили 18 881 нового больного коронавирусом. Госпитализировали 4633 человека, выздоровели 7630 человек, 412 заболевших скончались.