Скончалась известная украинская поэтесса и бард

Елена Касьян 6 лет боролась с раком. Фото: Соцсети

В воскресенье, 14 июля, в возрасте 48 лет скончалась известная украинская писательница, поэтесса и бард из Харькова Елена Касьян.

Об этом стало известно из ее страницы в Facebook.

Елена Касьян была родом со Львова. Получила режиссерское образование и гастролировала с сольными концертами.

Писательница выпустила несколько сборников поэзии, а также детских книг.

Женщина в течение 6 лет боролась с раком молочной железы. Перенесла несколько операций. В частности, удаление груди, восьми лимфоузлов и метастазов в головном мозге.

Она предчувствовала свою скорую кончину. Последнее ее сообщение в соцсети был за несколько часов до смерти.

Известный в прошлом сербский футболист, а ныне тренер итальянского клуба "Болонья" Синиша Михайлович дал пресс-конференцию, на которой рассказал о своей серьезной болезни. У 50-летнего тренера был диагностирован острый лейкоз.