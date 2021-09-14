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вторник, 14 сентября 2021 01:15

Школы на Закарпатье будут работать по-новому

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Школы на Закарпатье будут работать по-новому
Закарпатье переходит в "желтую" зону. Фото: pmg.ua

Со следующей недели Закарпатья переходит в "желтую" карантинную зону.

"Смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80 или более процентов персонала одной или двумя дозами вакцины. Призываю всех педагогов, кто еще не сделал прививку, принять правильное решение, и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а родителей – права на работу", написал председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в Фейсбук.

Учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, закроют на карантин.

На Закарпатье 21 территориальная община до сих пор не обеспечила достаточного уровня вакцинации среди педагогов. Лишь в 5 территориальных общинах есть школы с более чем 80% вакцинированного персонала.

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В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. В связи с этим введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.

В трех областях усилить адаптивный карантин могут уже в сентябре. Нет проблем с вакциной, но есть проблема с нежеланием людей делать прививки.

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