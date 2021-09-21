Школы могут закрыть, несмотря на вакцинацию персонала

Уже 60 учебных заведений находятся на самоизоляции. Фото: pixabay.com

Украинские школы могут уйти на карантин, даже несмотря на необходимое количество вакцинированных педагогов.

Одной вакцинации персонала недостаточно, заявил вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов. Введение карантина в школах зависит от некоторых условий.

"Если есть инфицированный ребенок, то класс идет на самоизоляцию. Если половина классов ушла на самоизоляцию - школа тоже идет на карантин. Даже, если учителя будут привиты. Таким образом мы сдержим распространение коронавируса, не останавливая в стране образовательный процесс", - сказал он.

В Украине из более 14 тыс. школ, 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.

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В Ивано-Франковской области после введения желтой зоны карантина не будет дистанционного обучения в школах с уровнем вакцинации персонала ниже 80%. Такие заведения закроют на карантин, а учебный процесс приостановят.