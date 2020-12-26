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суббота, 26 декабря 2020 19:40

"Школы и садики платные", - украинка рассказала об образовании в ОАЭ
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Наталья живет с мужем в Дубае и воспитывает 1-летнего сына Давида. В ОАЭ берут в детсад с года до 3,5 лет
Фото: nata_lele
Наталья живет с мужем в Дубае и воспитывает 1-летнего сына Давида. В ОАЭ берут в детсад с года до 3,5 лет
Наталья живет с мужем в Дубае и воспитывает 1-летнего сына Давида. В ОАЭ берут в детсад с года до 3,5 лет
Наталья живет с мужем в Дубае и воспитывает 1-летнего сына Давида. В ОАЭ берут в детсад с года до 3,5 лет
Наталья живет с мужем в Дубае и воспитывает 1-летнего сына Давида. В ОАЭ берут в детсад с года до 3,5 лет

Украинка Наталья, которая живет в Дубае рассказала, как воспитывают детей в ОАЭ. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об образовании, особенностях менталитета и различных интересностях. С мужем воспитывают сына.

"Детсады в ОАЭ являются частью образования. Дети здесь учатся до 4 лет. Позже они в школе. Для малышей час пребывания в детском саду до 12-13 часов, для деток постарше — до 15.00. Цена (800$). Многие отдают предпочтение няням, она обходиться дешевле, и няня на весь день, а садик только на половину дня", - говорит Наталья.

Бесплатного образования здесь нет. Самая дешевая школа 4000$ в год. В этой школе учителя практически не говорят на английском языке, а обучение проходить на арабском языке.

"Средняя школа стоит 6.300 $. Это школа, работающая по системе сабис-старая ливанская система обучения, которая очень близка к британской системе образования. Престижная школа, стоит примерно 9 000$ в год" - добавляет украинка.

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В ОАЭ есть несколько систем образования. Самыми популярными являются: английский, американский, сабис, французский или арабский. Есть еще русская школа в Дейре, стоит примерно 6000$ в год.

"Устроить ребенка в школу несложно. Не раз слышала, что многие родители переживают о тех, как их ребенок будет учиться в школе, а возьмут ли его вообще туда и т.д. На самом деле все гораздо проще. На системе образования здесь делается бизнес, и каждый ребенок-это клиент. У вашего ребенка всегда будет возможность поступить здесь в школу, главное, приготовьте финансы", - говорит Наталья.⠀

Оплата за школу происходит поэтапно, тремя чеками. И чем выше класс, тем выше цена. Учебный год длится с сентября до конца июня. Летние каникулы 2 месяца-июль и август. Есть еще небольшие каникулы перед Новым годом.

"В возрасте 3,8 лет детей уже принимают в школу. Причем, с 3-х лет уже не берут в детский сад. Возраст детсадовских деток - это, когда им нет еще даже годика и до 3,5 лет примерно", - добавляет украинка.

Юлия Бондарчук из города Малин на Житомирщине семь лет назад переехала в Финляндию. Сейчас с мужем и сыном живут в пригороде Петерсаари. Украинка работала дояркой на ферме, сейчас убирает в домах, супермаркетах и заводах. И это позволяет жить достойно.

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