Школьники вернутся к учебе – в МОН сказали когда

В регионах, где будет безопасно, на следующей неделе могут возобновить учебу в школах. ФОТО: pixabay.com

В Министерстве образования и науки планируют возобновить образовательный процесс по окончании двухнедельных каникул, внедрившихся из-за агрессии России.

Обучение возобновится в тех регионах, где это возможно, заявил во время телемарафона глава МОН Сергей Шкарлет.

"Пока на следующей неделе образовательный процесс не должен прерываться. Мы будем рекомендовать там, где это возможно, осуществлять образовательный процесс. Там, где нельзя – будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения. В любом случае, будем формировать способность наших детей к получению знаний", - заявил Шкарлетт.

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Также он отметил, что с начала войны 211 образовательных учреждений были повреждены или разрушены. И количество таких растет.

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